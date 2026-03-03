PANAMÁ
La columna de Doña Perla
Respeten las canas. La tía Mayín Correa tiene décadas de experiencia y sin duda un baúl de anécdotas que contar, sin embargo, a los ociosos...
¿Por qué son así?
Respeten las canas. La tía Mayín Correa tiene décadas de experiencia y sin duda un baúl de anécdotas que contar, sin embargo, a los ociosos solo les importa crear morbo en torno a por qué ya no abre las balotas de la lotería. Dejen de hacer mofa de eso. Mínimo no van a llegar a esa edad y cuando suceda la vida les va a pasar factura. Me van a echar un cuento.
Fallando...
Eduardo Lim Yueng no será guapo ni en esta realidad ni en un universo alterno creado por Inteligencia Artificial (IA). ¿Vieron la canallada que le hizo la IA? Lo puso más curioso de lo que ya es. Recordemos que él no podrá ser agraciado, pero es un feo con “punch”. Es el tipo de hombre que puede mantener una conversación interesante y te puede hacer reír.
Felicidades...
Definitivamente el homenaje a Horacio Valdés fue todo lo que prometieron y más. Se me erizó la piel al escuchar su voz otra vez y la letra es muy conmovedora. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo desde su abrupta partida y que se haya podido rescatar un demo que grabó hace más de una década es prácticamente un milagro. ¡Disfruten de su música!
