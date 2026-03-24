Potente

La semana empezó “on fire”. Robin Durán tiene razón. Si uno recibió un mal servicio uno tiene derecho a decirlo. Algunos propietarios de negocios creen que el dinero de uno no vale o que mínimo uno les está pidiendo un favor. Aprovechen los errores para crecer y mejorar, en lugar de hacerse los locos y creer que son intocables. ¡No se queden callados!



Por algo debe ser...

¡Novo, Novo, Novo! No ha dicho “ni esta boca es mía”... Claro, hay que darle el beneficio de la duda porque aquí nadie es juez, sin embargo, que haya tantos testimonios de malas experiencias con su taller es porque algo anda mal. Robin Durán se puso el “skin” de “Algis” y lo expuso, lo cual dio pie para que otros contaran los malos ratos que han pasado con este señor...



No anda con cuento

Pueden decir lo que quieran de la “mijita”, pero es de las pocas de la comunidad “beauty” que hace reseñas honestas y sí, se puso para los suyo, y sin decir mucho lo dijo toco en cuanto a la polémica de la marca panameña que tuvo problema con la fórmula de un desmaquillante. Nuevamente, decidió hablar en un solo idioma: con la verdad. ¡Aprendan!

