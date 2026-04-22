Hipocresía bucal

Me encanta que alguien con la lengua del color de la cal, un piercing en la lengua y unas carillas más falsas que un político en campaña venga a juzgar a quien se gasta el dinero en fiesta en lugar de invertir en su salud bucodental. El colmo del “haz lo que yo digo, no lo que yo hago” pero en versión bucal. Pero, bueno, solo soy yo que me levante pensando como los locos.

Está fuerte...

Oye, para ser principiante Nicolle Ferguson se mueve como si le hubiera robado los reflejos a un gato ninja. ¡Está fuerte y ágil, me tiene impresionada! Cuidado con esos puños, que parece una que va a dejar viuda a alguien en el primer “sparring”. Están advertidos, no se metan con ella y saben que es lo peor, sin querer, dejó mal a una por ahí que subió un video dizque guanteando.

Sinvergüenza

Dizque artista… pero el único arte que domina es el de desaparecer cuando llega la hora de pagar los $1,000. Por lo menos eso es lo que dice su expareja, que lo expuso en redes sociales con un cartel que dice: “Su obra maestra es el ‘Arte Conceptual de la Deuda’. Título: ‘Te debo mil y no te debo nada’. Exposición permanente en el Museo del No Pago”.