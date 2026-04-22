Varios mensajes escritos en las puertas de dos baños del centro educativo Guillermo Endara Galimani, en el distrito de La Chorrera, advierten sobre un supuesto tiroteo dentro del colegio para el día de hoy, lo que generó intranquilidad en la comunidad educativa.

Ante la aparición de estos mensajes, miembros de la unidad antipandillas de la Policía Nacional (PN) acudieron al plantel educativo para realizar las primeras investigaciones.

Uno de los mensajes escritos señala el 23 de este mes como la fecha exacta del supuesto tiroteo.

Los padres de los estudiantes se enteraron de los mensajes amenazantes una vez que fueron publicados en un grupo de WhatsApp de esta escuela.

Frente a este panorama, los padres expresaron su inquietud, afirmando que no llevarán a sus niños al colegio este jueves.

Rufino Rodríguez, director regional del Ministerio de Educación (MEDUCA) en Panamá Oeste, dijo que ya se ha identificado a un estudiante de premedia como el presunto autor de las amenazas.

Los estudiantes —dijo Rodríguez— también deben aprender a medir sus consecuencias, "porque aunque sea un tipo de broma o algo que es viral en redes, nosotros no podemos permitir que eso ocurra en nuestro país".

Añadió que se tomarán medidas disciplinarias enérgicas, porque no se puede permitir que el resto de los estudiantes se vea afectado por este tipo de acciones.

Este jueves, unidades de la Policía Nacional permanecerán apostadas en diversos puntos del colegio como medida de seguridad.

Esta escuela había sido sede de un evento denominado “Ruta de Orientación Vocacional”, organizado por el Ministerio de Educación para fortalecer la toma de decisiones sobre el futuro académico de los jóvenes de 7.°, 8.° y 9.° grado.