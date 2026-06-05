Tú puedes ser...

En Brasil, pero con un “outfit” que le limitaba el movimiento. Mejor hubiese optado por una talla más. Quizás así no se le hubiese visto incómodo en el “videoclip” que grabó en la Favela Rocinha. Además, vieron el trato que le dio a la bandera, que de paso no entendemos por qué fue la de Brasil, en lugar de la de Panamá. Que nos cuente sus razones...

Me gusta lo que veo

¿Han visto el contenido de moda de Alexa Chacón? Se los recomiendo. Es válido que no a todos les guste su estilo, sin embargo, es de las pocas “farsanduleras” que hace contenido de moda accesible. Pueden copiar sus ideas o tomarlas como inspiración para armar sus propios “looks” para el diario, el trabajo o para un “date”. No se van a arrepentir.

Yoani 2.0

No hay que minimizar su experiencia... Ella tendrá sus razones para asegurar que están generando odio en contra de su esposo... Yo la verdad, quede en el aire. No comprendí muy bien lo que quiso decir por la ausencia de los signos de puntuación. Tampoco me enteré quiénes son los que supuestamente, según la “mijita”, están atacando al futbolista.