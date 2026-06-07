En el marco del proyecto “Implementación de la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional en el compromiso de Sistemas Marino-Costeros (CDN2)”, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) realizó esta semana, una gira de monitoreo y evaluación ecológica en comunidades costeras del distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

La jornada técnica, coordinada por la Dirección Nacional de Costas y Mares, tuvo como objetivo explorar y evaluar el estado actual de ecosistemas clave como manglares, arrecifes de coral y pastos marinos.

Con esta información se identificarán sitios potenciales para la implementación de proyectos pilotos de conservación y restauración durante el 2026-2028.

Los resultados de esta evaluación servirán para alimentar el Sistema de Monitoreo Marino-Costero del país y fortalecer el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de biodiversidad y cambio climático.

Durante la gira, técnicos de la sede central de la entidad, junto con personal de la Regional de Colón y miembros de las Organizaciones de Base Comunitaria del distrito de Santa Isabel, recorrieron zonas costeras de Cuango, Miramar, Palmira, Santa Isabel, Palenque y Viento Frío, donde se desarrollaron actividades de levantamiento de datos en campo, verificación de presiones antrópicas.

Funcionarios de la Regional de Colón indican que “las OBC del distrito de Santa Isabel son guardianas del territorio.