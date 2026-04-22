Durante la ejecución del desarrollo de la Operación "Centella" llevada a cabo en la provincia de Colón, en la que se buscan a varios sujetos por el delito contra la vida y la integridad personal, la Policía Nacional y el Ministerio Público lograron aprehender a cinco personas.

Entre los aprehendidos figuran dos adolescentes, uno de 16 años de edad y otro de 17 años, presuntamente vinculados a investigaciones por homicidio.

Uno de ellos está supuestamente relacionado con un hecho ocurrido el 10 de diciembre de 2025 en una comunidad del corregimiento de Buena Vista, área de la transístmica de Colón, donde fue ubicado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad que se encontraba desaparecido.

Asimismo, el otro adolescente es requerido por un hecho ocurrido entre calle 8 y 9 de Santa Isabel de la ciudad de Colón, el 14 de febrero del presente año, donde una persona perdió la vida producto de impactos con arma de fuego.

En el operativo también fueron aprehendidas otras tres personas requeridas por otros delitos, como posesión ilícita de armas de fuego, hurto y violencia doméstica.

Además, se logró el decomiso de un arma de fuego, cuatro proveedores (cartuchos) y más de 50 municiones de armas de fuego.

Estos indicios y los aprehendidos fueron trasladados para los trámites ante los diferentes despachos del Ministerio Público.