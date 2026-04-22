Diagnóstico tardío de hepatocarcinoma causa unas 200 muertes al año

Unos 300 pacientes son diagnosticados con cáncer de hígado en Panamá cada año, de los cuales aproximadamente 200 fallecen a causa de esta enfermedad, considerada una de las más agresivas y de mayor mortalidad en el país.

El jefe del Servicio de Oncología del Instituto Oncológico Nacional, doctor Omar Castillo Fernández, explicó que el hepatocarcinoma es el tipo más frecuente de cáncer primario de hígado y suele presentarse principalmente en pacientes con antecedentes de cirrosis hepática.

Castillo detalló que el 57% de los casos se registra en hombres y que el tumor generalmente aparece después de que el hígado ha sufrido daños prolongados, especialmente en personas con enfermedades hepáticas crónicas.

El especialista advirtió que el hígado graso puede provocar inflamación y evolucionar hacia cirrosis hepática, condición que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Agregó que estos pacientes pueden tener un riesgo anual aproximado del 3% de desarrollar la enfermedad y, en un período de 15 a 20 años, evolucionar hacia un tumor maligno.

Por su parte, el médico oncólogo argentino Federico Esteso señaló que el hepatocarcinoma es una patología que afecta al hígado y que puede originarse por tumores propios del órgano o por lesiones provenientes de otras partes del cuerpo.

Esteso explicó que cerca del 10% de los pacientes diagnosticados presentaba enfermedades previas o factores de riesgo como diabetes, obesidad, hígado graso, infecciones virales o trastornos metabólicos, condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer.

Los especialistas coincidieron en que uno de los principales retos en el manejo del cáncer de hígado es su detección tardía, ya que en muchos casos la enfermedad no presenta síntomas en sus primeras etapas, lo que dificulta su diagnóstico oportuno.



Un 57% de los diagnósticos de hepatocarcinoma son de homres en edad de 50 años en adelante.



Enfermedades previas o factores de riesgo como diabetes, obesidad, hígado graso, aumentan el riesgo.



Si han padecido de cirrosis hepatica tienen un 3% de probabilidades de desarollar cáncer en unos 15 o 20 años.



Panamá reportó entre el 2019 y 2023 más de 500 casos de cáncer de hígado de los cuales el 47%.



Los especialistas exhortan a las personas a tener estilos de vida saludables.

Castillo indicó que muchos pacientes son detectados en fases avanzadas de la enfermedad y, en algunos casos, la supervivencia puede ser limitada, registrándose fallecimientos en un período aproximado de siete meses después del diagnóstico.

Datos del Instituto Oncológico Nacional revelan que entre los años 2019 y 2023 se registraron más de 500 casos de cáncer de hígado en Panamá, de los cuales el 47% correspondió a hepatocarcinoma.

A nivel mundial, el cáncer de hígado es considerado un problema creciente de salud pública y se ubica entre las principales causas de muerte por cáncer, con alrededor de 750 mil fallecimientos cada año, según estimaciones médicas internacionales. Ante este panorama, los especialistas subrayaron la importancia de fortalecer las estrategias de prevención.

En este contexto, la empresa farmacéutica AstraZeneca informó que pone a disposición de los pacientes la combinación terapéutica de los medicamentos Imfinzi (durvalumab) e Imjudo (tremelimumab), conocida como esquema STRIDE, una alternativa innovadora que amplía las opciones de tratamiento para personas diagnosticadas con esta enfermedad.