Fiesta de exparejas

Ante todo pronóstico se ha formado un dos para dos que no estaba en mi bingo “card”. No está claro qué tipo de relación tienen, pero Asaf Torres y Ainara Sanz se van de viaje juntos, mientras que sus exparejas, Karina Linnette y K4g, respectivamente, tienen algunas semanas envueltos en rumores de que están saliendo e incluso hay fotografías.

Ni fu ni fa

El “reality” prometía “la mejor temporada ever” y entregó el equivalente emocional de un final de “Game of Thrones”: nadie contento, todos traicionados. El desenlace no fue un “plot twist”, fue un “plot miss”. Los competidores se miraban como diciendo: ¿En serio? ¿Después de todo esto? Felicidades al ganador, que se llevó el premio… y la antipatía colectiva de la casa.

¿El evento del año?

Miren, la boda de Valeria Rettally estuvo linda, el vestido bonito, Monchi llorando de emoción (o de ver la factura), todo muy “cute”. Pero de ahí a “el acontecimiento del año”… mi reina, es una boda de una “farandulera” clase media panameña, no la fusión de dos imperios. Felicidades a los novios… y que alguien les explique que el “hype” se paga con “likes”, no con hipoteca.