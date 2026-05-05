Vigilancia activa por los casos de dengue en la provincia de Coclé

Aun cuando las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSA) en la provincia de Coclé registran solo 24 casos de dengue, las autoridades médicas insistieron en la necesidad de extremar las medidas sanitarias, especialmente por el inicio de las lluvias.

Del total de casos de dengue, todos sin signos de alarma, 13 se concentran en el distrito de Aguadulce, específicamente en los sectores de Virgen del Carmen, Barrio Unido y El Roble.

Gladys Hidalgo, directora regional del MINSA en esta provincia, detalló que el resto de los casos se distribuyen en Antón Cabecera, Penonomé, El Coco, Toabré, Nata, La Pintada y Olá.

Según la funcionaria, hasta la fecha, todos los casos han sido identificados como dengue sin signos de alarma. Los pacientes han evolucionado sin complicaciones.

En febrero de 2026 se registró el primer caso de muerte por dengue en la provincia de Coclé.

La víctima fue un joven de 18 años que residía en la comunidad de Sagrejá, del distrito de Penonomé.

Según un reporte del MINSA, el país ha acumulado un total de 1,896 casos, la mayor parte de los cuales son asintomáticos.

No obstante, se han detectado 225 casos con signos de alarma y 12 graves.

El informe también confirma un total de seis defunciones por dengue en lo que va del año, registradas en las provincias de Bocas del Toro, Los Santos y Coclé.