Isaac Herzog, presidente de Israel, llega mañana a Panamá

El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, acompañado de su esposa Michal Herzog llegará mañana 6 de mayo a Panamá para una visita oficial, con el propósito de estrechar las relaciones de cooperación y amistad entre ambos países.

Esta visita de Herzog representa un hecho histórico, ya que será la primera vez que un mandatario de Israel hace a Panamá.

Herzog se reunirá con el presidente de Panamá José Raúl Mulino, y con integrantes de su gobierno, a fin de abordar las profundas relaciones bilaterales y promover la cooperación.

El citado encuentro se dará tras el encuentro de ambos mandatarios en el Foro Económico Mundial de Davos, donde acordaron continuar fortaleciendo la relación estratégica entre Israel y Panamá.

Además, Herzog se reunirá también con líderes e integrantes de la comunidad judía local.

Dentro de la agenda, también se contempla una visita al Canal de Panamá, una obra que no solo impulsa el comercio global, sino que también simboliza el papel estratégico de Panamá como puente entre naciones.

De Panamá, el presidente israelí seguirá rumbo a Costa Rica, donde representará al Estado de Israel en la asunción de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.

La visita del presidente Herzog a Panamá refleja la importancia de los lazos de Israel con países de Latinoamérica y el impulso renovado en las relaciones de Israel con naciones de América Central y del Sur.

Esta visita tiene la intención de profundizar y fortalecer la alianza estratégica entre Israel y los países y pueblos de la región.

Por su parte, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, manifestó sentirse orgulloso de ser el primer embajador israelí en Panamá, que recibirá la visita oficial del presidente de su país.

Agregó que durante la visita, el presidente Herzog abordará con el gobierno de Panamá temas de interés común y en los cuales Israel tiene conocimiento, tecnologías y vasta experiencia, como lo es el agua. Israel es líder en manejo de agua, uno de los desafíos de Panamá.