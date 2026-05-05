Ifarhu, sustancia económica y cómo frenar la evasión fiscal transnacional

Carlos Godoy, director del Ifarhu, habló sobre la ley de sustancia económica que se debatirá en la Asamblea Nacional, se busca poner freno a la evasión fiscal en la que incurren grandes transnacionales y de paso, permitirá que Panamá salga de las listas discriminatorias de la Unión Europea.

"Dentro de mi especialidad en finanzas y contabilidad es el área de tributación, prácticamente las grandes transnacionales son las principales evasoras de impuesto y cuando en la Unión Europea se le pierden mil millones de dólares...", dijo Godoy en Kw Contiente.

Godoy explicó que muchas transnacionales no pagan impuestos en la Unión Europea justificando que tienes su residencia fiscal en Panamá, aprovechándose de que el país tiene un principio de territorialidad, es decir, que todo ingreso que no se genera dentro de su territorio no paga impuesto.

"Por consiguiente los impuestos que debieron pagar en la Unión Europea, no lo hacen argumentan que los declaran acá, pero en Panamá no pagan porque (esos ingresos provienen) de una fuente extranjera", señaló.

Destacó que ese es el motivo por que la Unión Europea está presionando a que se considere esos elementos y se le ponga un impuesto universal que, a juicio de Godoy, contribuiría a las finanzas del país

"Se trataría de una evasión fiscal en sus países y lo que ahora le dicen que si quieres declarar en Panamá, pero tendrás que pagar impuestos por esos ingresos que no se generan en Panamá", subrayó.

Godoy indicó que la evasión fiscal en Panamá debe estar rondando los $500 millones en renta jurídica de esas empresas.

"Son cosas que como país no podemos tolerar, con esos recursos pudiéramos reforzar programas de educación, salud, seguridad etc.", opinó.

En ese sentido recordó que los programas del Ifarhu "están sustentados en el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) y del Seguro Educativo por lo que (con esos impuestos) nos fortalecería y permitiría permear los recursos porque al final cuando hacemos desembolso se mueve la economía", consideró.