CSS confirma renuncia de Ricardo Sotelo, presidente de su Junta Directiva

La Caja de Seguro Social (CSS) informó oficialmente que recibió la renuncia de Ricardo Sotelo Guedes a sus cargos como presidente y miembro de la Junta Directiva, donde representaba al sector empleador.

La decisión ya fue aceptada dentro del marco institucional correspondiente.



Desde la entidad se explicó que los mecanismos de gobernanza están claros y activos para garantizar la continuidad del trabajo. Esto incluye el proceso para designar al reemplazo del representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y, además, la elección de un nuevo presidente de la Junta Directiva CSS, todo conforme a la normativa vigente.

La Dirección General de la institución reiteró que su prioridad sigue siendo la estabilidad del sistema y la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social.

El enfoque, señalaron, está en mantener al asegurado y a sus familias en el centro de cada decisión, sin afectar la operación.

En el mismo comunicado, la CSS destacó que este proceso se desarrolla en coordinación con el liderazgo del presidente de la República, José Raúl Mulino, y con la participación de todos los sectores representados en la Junta Directiva, incluido el propio Conep, como parte del equilibrio institucional.