Director del Ifarhu explica el atraso en el pago de becas

El retraso del pago a los becarios no se debe a falta de recursos sino a que muchos de los beneficiarios con estos programas no han presentado su documentación al Ifarhu, así lo explicó Carlos Godoy, Director General del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos.

"Terminó el año, se matricularon y esos estudiantes no han entregado la información (a la institución), nosotros no podemos estar pagándoles si ellos no enteran sus papeles", dijo Godoy en Reporte Estelar en Kw Continente.

Godoy, quien sale al paso ante las quejas de algunos becarios, destacó que en la medida que los estudiantes se pongan al día en el trámite, se pagará.

"Lo que pasa es que si los estudiantes están fracasados y ya le pagaste... no podemos estar haciendo eso", argumentó Godoy para defender la medida de retener los pagos.

Godoy señaló que muchos estudiantes están por la labor de reclamar sus derechos, pero no por cumplir con sus deberes y aclaró que "uno de los deberes es que una vez pase un tiempo perentorio finalizado el semestre o trimestre, los estudiantes deben entregar la información a nivel nacional o internacional y asimismo con su matrícula".

En ese sentido subrayó que a esta altura del año muchos estudiantes no han entregado su información tras finalizar el año escolar o periodo universitario del 2025.

"Muchos jóvenes están acostumbrados a que se les pague, y después entregan los documentos", expresó.

Cuentas saneadas y competitividad

Agregó que se ha ido saldando las deudas que se encontró al llegar a la institución y proyecta que a mediados de este año, el Ifarhu habrá saneado las deudas de periodos anteriores.

Al ser consultado cuál es la estrategia para que no se repita lo ocurrido con auxilios económicos, Godoy destacó que por muchos años se premió la mediocridad lo que ha sumido al país en un grave problema de competitividad que pretenden erradicar con el primer Concurso General de Becas.

Con este programa, en el que se invertirá $74 millones, se busca beneficiar a 131 mil estudiantes con promedio arriba de 4.5 y en universidad, indice arriba de 2.

"Lo que queremos es elevar la competitividad en el país. Que todo sea por convocatoria pública, no se puede premiar por debajo de la mesa", subrayó.

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Con esta estrategia, Gody considera que se puede devolver la confianza en la institución no solo con los becarios sino también con las universidades.

Por ahora el Ifarhu está en la recepción de los documentos en San Miguelito y Panamá Oeste. La próxima semana será en Panamá Centro, Veraguas, Soná y la Comarca Ngöbe Buglé.

"Hoy día estamos haciendo un esfuerzo porque se reconozca el esfuerzo (de los estudiantes) al punto de que hay provincias que con este concurso hemos dado lo que en otras administraciones daban en becas en cinco años", puntualizó.

Emprendedores y no empleados

Al ser consultado si las universidades locales no están egresando a profesionales que le urgen al país, respondió que así mismo es, y explicó que ese es el motivo de por qué crece el desempleo juvenil.

Considera que el país debe fortalecer las carreras técnicas y no profesiones que ya están saturadas y que dentro de cuatro años serán desempleados.

"Es un llamado que le hace a la academia porque estamos formando asalariado y no emprendedores y es una forma que pudiese, a través de ese emprendedor, generar puestos de empleos", opinó.