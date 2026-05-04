Bernal pide elevar a rango constitucional la corrupción

El asesor presidencial para asuntos constitucionales, Miguel Antonio Bernal, propuso que la lucha contra la corrupción sea elevada a rango constitucional como parte de un eventual proceso de reforma en Panamá.

Bernal sostuvo que el actual marco constitucional permite vacíos que favorecen la impunidad, lo que, a su juicio, ha contribuido al deterioro institucional y al estancamiento del país.

En ese sentido, planteó que una nueva Constitución debe incluir mecanismos más estrictos para sancionar los actos de corrupción y evitar que estos queden sin castigo.

Bernal también planteó la necesidad de incluir medidas más estrictas contra la corrupción en una futura Constitución, tomando como referencia modelos como el de Ecuador, donde estos delitos no prescriben.

Para Bernal tampoco se debe dejar sin castigo a quienes perpetran actos de corrupción y no regresan el dinero.

En ese contexto, defendió la convocatoria de una constituyente originaria como la vía más adecuada para transformar el sistema, subrayando que debe ser un proceso democrático, sin confrontaciones ni imposiciones.

El jurista también advirtió que existen sectores que se oponen a este tipo de cambios, debido a que se han beneficiado del sistema actual.'

3

país con la peor distribución de la riqueza y 250 mil familias en la pobreza. 62

mil millones aproximadamente asciende la deuda pública total de Panamá.

Bernal señaló que, aunque muchos ciudadanos tienen claridad sobre la necesidad de cambios, aún persiste la falta de herramientas para impulsar reformas dentro del sistema vigente.

Por ello, defendió la convocatoria de una constituyente como la vía más adecuada para introducir transformaciones profundas, incluyendo medidas efectivas contra la corrupción.

Finalmente, Bernal reiteró el llamado a la participación ciudadana desde las primeras etapas del proceso, al considerar que "la Constitución debe ser la casa de todos".

Bernal brindó estas declaraciones ayer en la emisora Radio Panamá.