Minsa invertirá cerca de $1,000 millones en infraestructura de salud

Cerca de mil millones de dólares invertirá el Ministerio de Salud (Minsa) durante este año para fortalecer la infraestructura sanitaria en todo el país, con el objetivo de mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud para la población.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, detalló que este plan contempla la construcción, rehabilitación y modernización de hospitales, centros de salud, policentros y puestos de atención en diversas regiones, priorizando comunidades que históricamente han enfrentado limitaciones en el acceso a servicios médicos.

Boyd Galindo destacó la próxima inauguración del hospital en Metetí, provincia de Darién, así como la reconstrucción del Hospital Anita Moreno, obras que forman parte del fortalecimiento de la red hospitalaria nacional.

Asimismo, el ministro señaló que estas inversiones permitirán acercar los servicios de salud a la población, reduciendo la necesidad de traslados hacia la ciudad capital y garantizando atención oportuna en cada región del país.

Como parte de la estrategia, el Minsa impulsa la implementación de la telemedicina, una herramienta que facilitará la atención médica a distancia, especialmente en áreas de difícil acceso.

También se adelantan acuerdos que permitirán a los pacientes retirar medicamentos en farmacias a nivel nacional, optimizando la distribución y evitando la necesidad de construir nuevas infraestructuras para este fin.

El ministro reiteró que estas acciones responden a una política pública centrada en el bienestar del paciente, orientada a garantizar una atención más accesible, eficiente y equitativa para todos los panameños.