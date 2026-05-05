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Champions

Simeone, luego de la caida del Atlético: 'La gente quiere ganar, no llegar a unas semifinales'

Publicado 2026/05/05 18:30:00
  • Resumen/EFE/@10Deportivo

Arsenal vuelve a una final, tras la perdida en 2006 ante el Barcelona en el Stade de France de Saint-Denis y esperan al ganador entre Bayern y PSG.

Declan Rice, del Arsenal, disputa un balón contra Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid. Foto: EFE

Declan Rice, del Arsenal, disputa un balón contra Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid. Foto: EFE

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 Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, afirmó que la gente "quiere ganar", que no le alcanza con "llegar a unas semifinales", al perder este martes contra el Arsenal por 1-0 y estar  a un paso de la final  que se jugará en el Puskás Arena de Budapest, de la Champions League

 Un gol de Bukayo Saka al minuto 44, le bastó al Arsenal para  vencer al Atlético de Madrid y meterse por segunda vez en su historia, veinte años después de la primera, en la final de la Champions League, en la que el equipo londinense tratará de ganar su primera Copa de Europa.

Los Gunners vuelven a una final,   tras la perdida en 2006 ante el Barcelona en el Stade de France de Saint-Denis.

Sobre el partido,  Simeone, agregó que “si estamos eliminados es porque el rival ha hecho méritos para pasar", expresó en rueda de prensa, sin entrar en polémicas ni excusarse con el árbitro o con hipotéticos merecimientos.

"No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre Griezmann. No me voy a detener ahí porque sería excusarnos. No tengo ganas de excusarme en nada", agregó.

En cuanto la eliminatoria, Simeone dijo que siente "tranquilidad y paz".

"Creo que el equipo lo dio todo”, dijo.

Por su lado,  Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, no quiso entrar en polémicas con el árbitro y el posible penalti sobre Antoine Griezmann y dijo que el colegiado "ha estado muy bien".
Los 'Gunners' se clasificaron a la segunda final y se medirán al ganador entre  Bayern de Múnich  y PSG, el próximo 30 de may

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