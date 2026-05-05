El Sueño Mundialista y la Sombra del Amaño

El fútbol panameño atraviesa una de las encrucijadas más sombrías de su historia. Lo que debería ser una cuenta regresiva cargada de euforia y orgullo nacional se ha visto empañado por una realidad ineludible: la sospecha sistémica del amaño de partidos en la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Lo que antes eran rumores de pasillo, hoy son expedientes y denuncias que ponen en jaque la credibilidad de nuestro deporte rey.



El "Gol Fantasma" y la defensa de Calderón

Uno de los momentos más desconcertantes en la historia reciente de la liga fue protagonizado por el experimentado arquero José Calderón. En una secuencia que dejó atónitos a los espectadores, un balón impactó en el poste y, en una intervención que comentaristas y aficionados calificaron unánimemente como “extraña”, terminó dentro del arco.

Ante el revuelo mediático, Calderón rompió el silencio mediante un comunicado oficial para salvaguardar su honor. Fue enfático al manifestar su profundo rechazo ante cualquier señalamiento que pusiera en duda su ética profesional, alegando que su carrera se ha cimentado en el esfuerzo y la disciplina.

En su misiva, instó a la opinión pública a no caer en especulaciones sin fundamentos, subrayando que los errores técnicos son parte intrínseca de la soledad bajo los tres palos.

Voces de alerta: El clamor de los estrategas

Sin embargo, el escepticismo no es infundado. Directores técnicos de gran trayectoria han alzado su voz, reflejando la frustración de quienes trabajan con honestidad. Gary Stempel fue tajante en su momento al señalar que el amaño es "un cáncer que está matando nuestro fútbol".

Por su parte, Jair Palacios coincidió tiempo después al mencionar la dificultad de dirigir cuando existen dudas sobre la entrega real de los protagonistas en la cancha. Incluso el pasado fin de semana, Julio Dely Valdés expresó su profunda tristeza por el panorama actual, subrayando que la integridad es el valor más sagrado e innegociable de un deportista.

El brazo de la justicia: El precedente de 2024

La crisis alcanzó su punto crítico hace 20 meses tras las investigaciones de la Fiscalía. Un juez ordenó entonces la detención provisional del ex arquero internacional Óscar McFarlane, junto al delantero Rolando Gums y el centrocampista Lilio Mena.

Según el reporte oficial del 4 de septiembre de 2024, se les vinculó con el presunto amaño de partidos para favorecer redes de apuestas.

Ante el último hecho, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) fue categórica al reiterar su política de “cero tolerancias”, describiendo estas prácticas como un atentado directo contra los valores fundamentales, la integridad y la credibilidad institucional.

Un lastre internacional a puertas del Mundial

A menos de 40 días de que Panamá debute en el Mundial 2026, esta crisis de reputación trasciende nuestras fronteras. La imagen internacional del fútbol panameño se ve comprometida en un momento crítico.

Mientras el equipo de Thomas Christiansen busca consolidar el nombre del país en la élite mundial, el escándalo de la LPF envía un mensaje peligroso a visores y organismos internacionales: el de una estructura que aún parece vulnerable al crimen organizado.

Recuperar la confianza del público y de la comunidad internacional requiere más que comunicados; exige una limpieza profunda y estructural. Panamá se juega en este Mundial mucho más que los puntos en la cancha; se juega la supervivencia de su honor deportivo ante los ojos del mundo.