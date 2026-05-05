Aprueban crédito extraordinario para la Fase 1 de la sede principal del Servicio Nacional de Migración

El Consejo de Gabinete de ayer martes avaló en su sesión de hoy la Resolución N. 43-25, que aprueba un crédito adicional extraordinario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, con asignación a favor del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) / Servicio Nacional de Migración (SNM), hasta por la suma de $8 millones.

La Resolución detalla que este crédito adicional extraordinario financiará la Fase 1 del proyecto.

Esta etapa comprende los trabajos preliminares y la planificación técnica necesarios para el estudio, diseño y construcción de la nueva sede principal del SNM.

El edificio se ubicará en Curundú, avenida Dulcidio González, corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá.

Se agrega que el Ministerio de Economía Finanzas (MEF) consideró que “la fuente de financiamiento propuesta es viable, toda vez que proviene del Fondo Fiduciario del SNM”.

Asimismo, mediante nota MEF-2026-23507 de 17 de abril de 2026, el Consejo Económico Nacional emitió opinión favorable en sesión celebrada en la misma fecha.

También se cuenta con el informe favorable de la viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

En virtud de lo anterior, en atención a lo normado en el artículo 337 de la Ley 494 de 29 de octubre de 2025, del Presupuesto General del Estado para la vigencia 2026, que establece que cuando el proyecto de Resolución de Gabinete recomendado exceda un monto de $3 millones, será remitido a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo.