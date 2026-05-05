Más de 5 mil trabajadores retoman labores en Chiquita tras reactivación bananera

Un total de 5,065 empleados han retomado sus puestos de trabajo en la compañía Chiquita Panamá, tras la reactivación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro, anunció el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó.

La reactivación de operaciones se dio luego de una huelga liderada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana) que paralizó las operaciones, obligando a Chiquita Panamá a cerrar debido a las pérdidas millonarias.

El banano pasó de representar el 17.5% de las exportaciones en marzo de 2025 a 12% en mayo, cerrando el año en 7.5%, evidenciando la magnitud de la contracción del sector.

Moltó explicó que del total de trabajadores reincorporados, el 17% son mujeres, mientras que el resto son hombres.

Mientras que 5,000 hectáreas están nuevamente en producción con plantas empacadoras operando a doble turno.

El ministro también detalló que Panamá ha venido superando sus niveles de exportación de los últimos 15 años en el sector acuícola y pesquero, siendo los camarones congelados el primer producto de exportación.

No obstante, señaló que se espera que el banano recupere su posición como el primer producto de exportación.

Por otro lado, Moltó indicó que en la provincia de Herrera la empresa Potuga Fruit Company ha exportado más de 280 contenedores de sandía a mercados como Países Bajos, Reino Unido y Portugal, generando más de 350 empleos entre directos e indirectos.