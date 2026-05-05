Primera Dama conoce los avances del sistema de ciencia, tecnología e innovación del Panamá

En una visita a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) e Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP), la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino conoció sobre el funcionamiento y avances del sistema de ciencia, tecnología e innovación del país.

Este recorrido arrancó en las instalaciones del Indicasat AIP, adyacente a la Senacyt, donde fue recibida por su director, el Dr. Timothy Thomson.

Durante la visita, conoció los laboratorios de microscopía confocal de barrido, bioinformática, genómica y espectrometría de masas, y el rol de estas infraestructuras en el desarrollo de la investigación científica en Panamá.

Posteriormente, la Primera Dama sostuvo una reunión en la sede de la Senacyt con el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Dr. Eduardo Ortega Barría.

En este encuentro, se le presentaron los principales programas de la institución como el de becas internacionales, estimulación y formación científica en las escuelas, fomento de la innovación y financiamiento a la investigación y desarrollo (I+D), así como otros esfuerzos orientados a posicionar la ciencia y tecnología como motores de desarrollo sostenible.

En el marco de esta reunión, la Primera Dama recibió la invitación para fungir como Embajadora de la Generación de Inteligencia Artificial (IA) en Panamá, con el propósito de acompañar y respaldar iniciativas estratégicas como el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Concurso Nacional de Oratoria 2026 —que este año abordará el tema de la inteligencia artificial y el rol de la juventud—, así como la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil y el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF).

La Primera Dama y su equipo de trabajo manifestaron su interés en establecer colaboraciones con la Senacyt, orientadas a ampliar el acceso a la tecnología y asegurar que sus beneficios impacten positivamente a diversos sectores de la población.