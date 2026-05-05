MEF: Ley de Sustancia Económica es clave para salir de la lista gris

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, aseguró que la aprobación de la Ley de Sustancia Económica es el requisito más importante para que Panamá salga de la lista gris de la Unión Europea (UE).

“Yo le diría que es la más importante. Las demás son primordialmente mecánicas”, afirmó el ministro a los medios de comunicación.

Chapman explicó que lo que busca con esta ley es que las empresas que operan bajo el régimen jurídico panameño logren demostrar que realmente existen en el país, aunque sea en una forma pequeña, y que cuenten con empleados y gastos.

“Es decir, que no es una empresa que no existe ni opera en el país. Y de ahí viene el famoso 15%, que no se lo inventó Panamá”, expresó.

El ministro también indicó que durante varios meses han estado conversando con la Caja de Seguro Social (CSS) y han escuchado a distintos sectores interesados en aportar a la propuesta.

Según Chapman, este proyecto contiene las recomendaciones de todos los grupos que han aportado ideas para el mejoramiento de la iniciativa. “Esto empezó en enero y, fíjense, ya estamos en mayo, y hasta ahora va a iniciar el debate”, agregó.

El MEF destacó que la Ley de Sustancia Económica busca promover empleos de calidad y refuerza el principio de territorialidad.

Además, exige sustancia económica real para rentas pasivas de fuente extranjera, desincentiva estructuras sin actividad en el país y se alinea con estándares internacionales.

También impulsa la inversión con impacto real y fortalece la transparencia y la certeza jurídica.

Con información de Francisco Paz