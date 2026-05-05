Eusebia Calderón de Copete asume presidencia de la Junta Directiva de la CSS

Eusebia Calderón de Copete asumió este martes la presidencia de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), tras la renuncia de Ricardo Sotelo Guedes a sus cargos como presidente y miembro de esta entidad.

De acuerdo con la CSS, Calderón de Copete fue electa por unanimidad por los integrantes de la Junta Directiva y ejercerá la presidencia hasta el mes de agosto, cuando culmine el periodo correspondiente según lo establecido en la normativa del órgano.

Tras su juramentación, la nueva presidenta destacó la relevancia de esta designación, señalando que representa un firme compromiso con la población, así como la continuidad de los retos y responsabilidades institucionales.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer el trabajo en equipo para optimizar la atención y garantizar una gestión administrativa eficiente.

Calderón de Copete representa a los profesionales y técnicos de la salud dentro de la Junta Directiva.