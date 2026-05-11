’Lo mejor del rofeo’

Ahora a los bailes de Ulpiano Vergara hay que ir con máscara para soldar porque no se sabe en qué momento saldrán chispas de la tarima. Es un 2x1. Mientras bailas puedes disfrutar de un encuentro boxístico, donde los protagonistas son los músicos del conjunto. ¡Ay padre! Esperemos y no se vuelva a repetir el bochornoso momento del fin de semana.

Pasando pena

Oye, qué valiente es la “mijita”. La mayoría de la gente cuando desafina se calla… ella decidió convertirlo en carrera. No sé quién le dijo a Summer Time que es cantante, pero esa persona merece un Óscar a mejor actuación secundaria y su música es tan auténtica que hasta el público finge disfrutarla por pena. Es un acto de caridad colectivo.



¿No pasa nada?

Sí, efectivamente, no pasa nada. Todos en algún momento hemos tenido una caída en público, la diferencia es que no convertimos ese momento incómodo en un drama digno de Netflix. La “Boom” dice que no pasó nada, aunque su tobillo creo que no opina lo mismo. Eso se vio doloroso. Su peso y la elección de calzado no le jugaron una mala pasada.