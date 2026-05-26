Desubicados

No niego que algunos tengan la confianza o hayan desarrollado una amistad con Thomas Christiansen, sin embargo, debe haber un límite entre lo personal y lo profesional. Varios parecen fanáticos en lugar de reporteros. ¿Qué es eso de andar tuteando a la fuente? Este fue el pan nuestro de cada día en la conferencia de los convocados.

¡Qué feo!

¿Héroe?

Sí, hizo la pregunta que quizás algunos no se atrevieron a hacer, sin embargo, creo que explícitamente la respuesta está allí: cada jugador se tiene que ganar su lugar, esto no es concurso de popularidad. No entiendo por qué quieren glorificar a Edgardo Vidal. Su trabajo es preguntar y eso fue lo que hizo. ¿Será por qué hizo que el DT se exaltara un poco?

Sin mayor novedad

¿Quién está viendo “La Chantin del Colega”? El “reality” colonense tuvo su debut sin mucho ruido. Yo, genuinamente, ni me acordaba de ese proyecto y menos de la fecha de estreno. Me enteré fue por redes y tampoco le veo mucho el entusiasmo a los internautas como con formatos similares que estuvieron en emisión recientemente. ¿Qué dice el público?