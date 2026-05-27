Tengo una duda

Ella sigue con sus delirios de “influencer”. No se da por vencida y contra viento y marea quiere pertenecer a la “farsandula”... Se apareció en la alfombra roja del estreno de una película local. ¿La invitaron o cayó de paracaídas? Bueno, llegó con los mismos trapitos de siempre. Ese vestido blanco que combina con una correa morada está “cansado jefe”.

Taquilleros

Casi toda la “farsandula” local, incluyendo aquellos que pretenden pertenecer a ese círculo, posaron en la alfombra roja del estreno de la cinta “Visa Pa’l Mundial”, lo cual le resta el protagonismo a quienes sí salen en la película. Digo, a mi criterio, ese momento debería estar reservado para los realizadores, los miembros de la producción y el reparto.

Desorden

Me alegro de que, aunque contra todo pronóstico, la película haya llegado al cine, pero les faltó organización en la alfombra roja. El espacio era muy pequeño y algunos de los invitados se demoraban demasiado posando. No se sabía dónde era el espacio para las fotos y dónde el de las entrevistas... La iluminación estaba para los tigres y hacía menos calor en un sauna.