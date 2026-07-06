¡Otro!

La J.Lo del patio está de vuelta. Estuvo mucho tiempo bajo perfil y salió a la luz con la noticia de que tiene novio nuevo. Otro galán se suma al récord de parejas de Gaby. Una nueva historia de amor se empieza a escribir y aunque no se sabe mucho del caballero, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de poco a poco ella nos contará quién es el “mijito”.



Sin miedo al éxito

Fufo y Carlos, después de casarse en Islandia, reunieron a su familia, amigos y allegados para celebrar a lo grande su unión en Panamá. La recepción fue en un hotel de la localidad. Las emociones estuvieron a flor de piel, la decoración y los números de baile, destacaron mucho, sin embargo, la pareja, como debe de ser, fue la protagonista de la velada.



Enhorabuena

Alexa Chacón hace su debut como escritora. ¡Eso no me lo esperaba! Tampoco me sorprende porque tengo entendido que siempre ha tenido una afición por la escritura, aunque sí me parece curioso que escriba poesía. Me gustaría leer algunos de sus poemas. Bueno, incluyéndome, tendremos que esperar hasta que el libro esté a la venta. ¡Felicidades!

