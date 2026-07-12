¡Bendecida!

Se puede hacer lo que quiera. No lo voy a negar, los resultados son más que evidentes, pero de nada servirá tanto tratamiento o procedimiento estético si no cuida lo que come. Se nota que la “mijita” se consume hasta el aire que respira. Yo le recomiendo dejar las salchipapas y comer más saludable. Además, no le hará daño hacer alguna actividad física como caminar.

Tensión

En ese consultorio estaba todo Panamá. ¿Cómo era la cosa? Un invitado por cada persona, además, el aire se podía cortar con un cuchillo. La de “moda colombiana”, la futura abuela, no parecía muy contenta que digamos, y los futuros padres menos, estaban como regañados e incómodos. No los juzgo, con tanta gente en un momento tan íntimo, estaría igual.

Facto

“Nuestra vida es una farsa”, exclamó Shelsy. Creo que la piedra cayó en más de un tejado y les arruinó la fachada a varios que viven en un mundo de fantasía. Sí señores, muchos de los creadores de contenido que tienen en un pedestal viven solo de apariencias y de canje, por lo tanto, es más probable que usted con su trabajo de ocho horas tenga más dinero.