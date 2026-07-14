¡Indirectas!

“A buen entendedor, pocas palabras”... Karen Chalmers y Michelle Simons tenían mucho que decir sobre el uso de la IA y lo más curioso es que no dijeron nombre de quién o quiénes están abusando de esta herramienta, pero se me vino a la mente la tía “Susy”. ¿Será? Bueno, de ser el caso, creo que le tienen que hacer una llamada a su excompañera.

Pero, no lo negó

Miah Catalina no negó su supuesta vinculación con “El Tachi” y solo se indignó porque en redes le estén dando tarima a alguien que tiene un proceso por calumnia e injuria. Yo no le creo nada a la víbora, sin embargo, en lugar de amenazarla lo que tenía que hacer era decir explícitamente si era cierto o no lo que se dijo sobre ella y el “mijito”.

Tengo mis dudas

No meto las manos al fuego por nadie, aunque sí les puedo conceder el beneficio de la duda. Por ahí, en X, lanzaron una acusación póstuma contra el músico y abogado Horacio Váldes. Lo señalaron de supuestamente pegarle a las mujeres. ¡Grave! Bueno, yo me quedaré esperando los tres doritos después o alguna declaración oficial de su familia al respecto.