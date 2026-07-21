Decepción

Dice ser buen diente, pero no habló de la comida panameña ni de lo bien que se come en Río Abajo. Se le pasa que no sepa cocinar, pero pedir que le hicieran tacos de cordero habiendo tantas opciones ricas en la gastronomía local. ¡Imperdonable! Yo creo que el “Chef en proceso” no se hubiese amilanado al reto de preparar alguna receta panameña.



Que busque trabajo

Zuany Tatiana paso de los “lives” cristianos a Fanova, una plataforma para vender contenido exclusivo. “Con Dios todo, sin él nada... pero con $12.99 mensuales sí”. Por ese precio me compro una hamburguesa triple con papas y gaseosa grande, y todavía me sobra para ver tu TikTok gratis. ¿El contenido exclusivo viene con “delivery” o qué?

¡Viene la boda!

En tiempos en que lo privado tiende a exhibirse de inmediato, esta propuesta recuerda el valor de lo reservado. Felicidades a la Reina de Calle Abajo 2015 y a su prometido. Que este comienzo, marcado por la mesura y la autenticidad, sea el fundamento de una unión sólida y feliz. En un mundo ruidoso, apostar por la intimidad sigue siendo uno de los gestos más distinguidos.

