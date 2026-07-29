¡Hay amor!

La suplente del corregimiento de Rufina Alfaro renunció a sus funciones, pero mantiene el cargo, aunque parece que en el corazón de “El Boza” es la principal. Bueno, chicas, pronta resignación porque al parecer Alejandra Lindo tiene el “mijito” “cacheteando las banquetas”. Ambos han dado señales de que son más que amigos.

Tres doritos después

K4G repartiendo carros como si fueran promos de OnlyFans. ¿Es generoso o está construyendo un imperio de novias con flota propia? Ni Don Francisco daba tanto. Publicar el lugar donde lo compró grita “canje” o “necesito factura deducible”. Si de verdad es amor, ¿por qué necesita likes y stories? Regala por amor, no por algoritmo, “mijito”.



Pelea, pelea, pelea

Ver a la “Iguana” y al “Caballo” tirándose de los pelos por un tipo con el que ninguna de las dos está es mejor que telenovela de las 4. El hombre ya ni las recuerda y ustedes aquí sacando trapos sucios. Relájense, que parecen dos adolescentes peleando por el mismo TikTok. Alguien debería quitarles el celular y mandarlas a dormir sin cena.