No sonó

Luis Mouynes quiso ser Gustavo Cerati, pero el intento terminó recordando por qué los originales no tienen reemplazo. "Lo que uno hace por vender", soltó. Y esa frase describió mejor la presentación que cualquier aplauso. Faltó trabajo, sensibilidad y, sobre todo, la intención de ponerse realmente en la piel del músico. Así de simple para muchos.



¿Mintió?

La boda de “Balbinín” va camino a convertirse en el mayor misterio del año. Más de 20 días después, no aparecen nuevas fotos, ni brindis, ni pastel, ni familiares emocionados. Si la historia sigue así, muchos terminarán pensando que el matrimonio fue organizado por ChatGPT y fotografiado por una IA cualquiera que aún está en modo “cargando”.

Ella ganó

Aztinay aprovechó cada oportunidad y regresó con una historia que vale la pena contar. Ganó, representó con orgullo y vivió de cerca uno de los festivales más importantes del Caribe. Haber visto a Rihanna fue el toque especial de una experiencia que demuestra que la perseverancia siempre tiene recompensa. ¡Que este sea solo el comienzo de muchos éxitos!