Éxito

El jurado de “Tu Cara Me Suena” debe tener un radar especial: detecta chistes a kilómetros y se le olvidan las notas, el baile y el esfuerzo en el escenario. Mientras premiaban el humor como si fuera ópera, Vicente acumulaba presentaciones brillantes. Por fin, en la última gala, le hicieron justicia. ¿Será que alguien les cambió las gafas o se cansaron de reírse solos?



Absurdo

Cruela, Shelsy y Aliah se destrozan públicamente por hombres que ya ni figuran en sus vidas. Exponen intimidades como si valiera la pena. En vez de resolver en privado, montan un circo. ¡Chiquillada total! El drama es tan innecesario que hasta da risa. ¿No era más fácil no airear la ropa sucia? Maduren y dejen de regalar entretenimiento gratis a costa de su dignidad.



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Tiene razón

Muchos apoyan el Septiembre Amarillo y la prevención del suicidio, pero luego se ríen del peso de una persona por acusaciones de terceros. Eso es pura hipocresía. El cuerpo de nadie debería ser arma en un conflicto personal. Recordemos que las palabras duelen y pueden agravar situaciones frágiles. Evitemos que esto se descontrole. Prioricemos el respeto.

