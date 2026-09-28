¿Cuándo?

“Sech” nos tiene de payasos de circo. Todos sabemos del concierto en Panamá… menos la fecha. Ni la presión de Arcángel ni los gritos del público lograron que soltara el día. Anuncia, genera “hype” y después silencio total. ¿Está esperando que el calendario se le olvide? Hasta los memes están cansados de esperar.

¿Tenía permiso?

Bonito todo. El público se gozó y cantó con “Y1000” en el concierto de Arcángel. Momentazo… solo que ya era después de las 12. ¿Tenía autorización para seguir o el hada madrina le dio extensión? Porque a esa hora se corre el riesgo de volverse calabaza. Vamos a pensar o confiar de que el “mijito” hizo la diligencia para estar ahí.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

‘El amor es una magia’

El amor es ese chiste malo que se cuenta en el concierto de Arcángel: todos de la mano, pero uno solo acaparó focos. Samuel, el de los goles, al parecer tiene novia “fuera del medio”, como quien dice “mi corazón ya no es de dominio público”. El presentador marcó gol privado mientras el público aún apostaba por el empate mediático.