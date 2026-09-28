Clarissa Ábrego aporta frescura y humor a 'El Closet'

Luego de una breve ausencia en la pantalla chica, Clarissa Ábrego se unió a un programa matutino de formato revista, llamado "El Closet", al cual le está imprimiendo frescura, su creatividad y sentido del humor.

Esta nueva oportunidad en este espacio matutino del canal emergente Hispania TV se presenta, según Ábrego, en una etapa "más madura", dado que, el formato no es terreno desconocido para ella, ya que en su momento fue parte de "Tu Mañana".

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Con poco menos de un mes en el programa, confesó a Panamá América que está "bien emocionada" con este proyecto y el cariño que ha recibido, puesto que a lo largo de sus casi 12 años de trayectoria en los medios de comunicación hubo momentos en los que recibió hate.

"(...) Puedo decir con propiedad que me desean la buena", mencionó.

Destacó el buen ambiente con sus compañeros y valora tener trabajo en un momento tan difícil, por ello, quiere ayudar a que el público conozca el canal y los nuevos talentos.

En paralelo, Ábrego también tiene presencia en la radio y tiene un pódcast llamado "Vice is Nice", que tiene dos episodios en edición.

Explicó que en el restaurante que tenía, que cerró, se grababan los capítulos y por eso se ha dificultado buscar un lugar para la producción, además, le cuesta conseguir invitados.

Pese a ello, aseguró que "en algún momento se va a seguir alimentando".

En este sentido, invitó a las personas que vayan a YouTube y le den una oportunidad.