Unachi enfrenta salarios atrasados y una deuda de $18 millones con la CSS

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Absel Navarro, solicitó un traslado de partida por $7.7 millones en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para hacer frente al pago de salarios pendientes de los trabajadores de la institución.

El traslado de partida permitirá cubrir tres quincenas adeudadas: la última de agosto y las dos quincenas de septiembre.

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Del monto solicitado, $2,294,130 serían para el pago de sueldos fijos del personal de administración general, mientras que $5,376,750 corresponderían a los salarios fijos docentes. Otros $51,199 serían utilizados para cubrir sueldos fijos del área de investigación.

La situación financiera de la Unachi también incluye una deuda con la Caja de Seguro Social (CSS) que asciende a $18,326,834. Ante este escenario, las autoridades universitarias deberán buscar un acuerdo financiero con la institución para atender las obligaciones pendientes.

El director de Planificación de la Unachi, Siomy Wong, explicó que la decisión de no pagar las cuotas pendientes no se tomó bajo esta administración.

Agregó que el recorte presupuestario de 2025 provocó que la Cuenta Única del Tesoro (CUT) pagara directamente los salarios a los funcionaios de la univerdidad.

Detalló que, para este año 2026, la CUT cobró los recursos que había prestado para cubrir el pago de la planilla universitaria, mientras la institución continuaba arrastrando un déficit de $30 millones.