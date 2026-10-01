Pasada

¿Qué le estará pasando a Susan? A un par por ahí le está empezando a preocupar la salud mental de la “mijita” y me incluyo en esa lista. Alguien debe asesorarla para que no ande haciendo estas cosas en las redes sociales. Ser responsable es una cosa, pero otra muy distinta es exponerse de esa manera ante cientos de seguidores. ¡Después no se queje!

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Extraño...

Oye, la Moltó se enojó, porque dice que a ella no le avisaron de la cancelación del concierto de Montaner. Pero, parece que a la actriz fue a la única que no le informaron, porque ahí no había nadie más. ¿Qué habrá pasado con la comunicación con la actriz? ¿Por qué fue la única que no se enteró de que ya el espectáculo no iba? ¿Será que solo quería llamar la atención?

No lo sé

Ese supuesto amor de “El Peluche” con su novia, tiene un “no sé qué” que no me termina de convencer. Yo creo que ella está enamorada, pero no precisamente de él y no soy la única que piensa así. Esperemos no quede como uno por ahí de la farándula local que “invirtió” un billete en su “princesa” y lo dejaron fue cantándole al desamor. ¡Amanecerá y veremos.