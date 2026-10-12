Fuerte...

“Balbinín”, calladito se ve más bonito, recuerde que la gente no olvida y le aseguro que una vez bajen las aguas del sismo, van a empezar con el tema de la “chichi linda” con la que invirtió un par de verdes. Así que no ande invocando a nadie, porque ya sabe como es nuestro Panamá y después van a hacer su sombra. No quiero lloradera, digo, más de la que ya debe haber dado.

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Sin ruido

¡Gracie, Gracie! Yo comprendo que cada uno puede tomarse fotos donde quiera y que lo importante aquí es que usted está ayudando, pero para mí sí estuvo fuera de orden eso de las fotos en medio de la tragedia ajena. Lo mejor hubiese sido que llegase e hiciera la donación sin tanta cámara donde usted fuese la protagonista. Le agradezco el apoyo a los afectados.

Triste

Este sismo no mira ni raza ni clase social, él si va a afectar lo va a hacer de forma pareja. Ojalá Juan Pablo Samaniego pueda resolver su situación, pues para nadie de afectados será fácil volver a empezar, aunque solo fue algo material, como dicen por ahí, no es sencillo volver a parar una casita. La situación del país está color de hormiga para muchos.