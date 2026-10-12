Panamá define su equipo para el Premundial U18

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) hizo pública esta tarde la lista oficial de los 20 jugadores que integran la Selección Nacional Sub-18 de Panamá que nos representará en el Campeonato Panamericano (Premundial) de la categoría, el cual se disputará entre el 22 y 29 de octubre en República Dominicana.

El certamen internacional reunirá a 12 naciones de América que batallarán por uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, programada para celebrarse en China en el año 2027.

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Panamá, que estará bajo el mando del experimentado mánager Rodrigo Merón, quedó ubicada en el Grupo C junto a las representaciones de Colombia, Canadá y Puerto Rico.

El debut de la tropa panameña será este jueves 22 de octubre frente a Puerto Rico a las 3:00 p.m. hora de República Dominicana (2:00 p.m. hora de Panamá) en el complejo de béisbol de la IPL (International Prospect League) en territorio quisqueyano.

Nómina oficial U18

Lanzadores:

Abel Rodríguez

Joel Richards

Deyner Serna

Yeremy De León

Christian González

César Berríos

Dustin Pitti

David Rodríguez

RECEPTORES:

Yadier Fuentes

Néstor Ramos

Cuadro Interior:

Winston Alonso

Caleb Rivera

Renso Tenas

Daniel Méndez

Jardineros:

Carlos Sánchez

Danel Long

Edward Delgado

Jonathan Ramos

Utility:

Xavier Waldron

Lucas López

Cuerpo técnico

Mánager: Rodrigo Merón

Coaches: Maruis Loupadirere, Sebastián Arroyo, Yoni Lasso, Isaías Velásquez

Trainer: Willy Serrano

Coordinador U18: Rogelio Castillo

El equipo panameño culmina su etapa de preparación en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera y emprenderá viaje en los próximos días con el objetivo firme de sellar el boleto mundialista y dejar en alto el nombre de Panamá.