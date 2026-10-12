Panamá
Panamá define su equipo para el Premundial U18
- Redacción/10Deportivo@epasa.com
El equipo de Panamá U18 estará bajo el mando del experimentado mánager Rodrigo Merón,
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La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) hizo pública esta tarde la lista oficial de los 20 jugadores que integran la Selección Nacional Sub-18 de Panamá que nos representará en el Campeonato Panamericano (Premundial) de la categoría, el cual se disputará entre el 22 y 29 de octubre en República Dominicana.
El certamen internacional reunirá a 12 naciones de América que batallarán por uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, programada para celebrarse en China en el año 2027.
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Panamá, que estará bajo el mando del experimentado mánager Rodrigo Merón, quedó ubicada en el Grupo C junto a las representaciones de Colombia, Canadá y Puerto Rico.
El debut de la tropa panameña será este jueves 22 de octubre frente a Puerto Rico a las 3:00 p.m. hora de República Dominicana (2:00 p.m. hora de Panamá) en el complejo de béisbol de la IPL (International Prospect League) en territorio quisqueyano.
Nómina oficial U18
Lanzadores:
Abel Rodríguez
Joel Richards
Deyner Serna
Yeremy De León
Christian González
César Berríos
Dustin Pitti
David Rodríguez
RECEPTORES:
Yadier Fuentes
Néstor Ramos
Cuadro Interior:
Winston Alonso
Caleb Rivera
Renso Tenas
Daniel Méndez
Jardineros:
Carlos Sánchez
Danel Long
Edward Delgado
Jonathan Ramos
Utility:
Xavier Waldron
Lucas López
Cuerpo técnico
Mánager: Rodrigo Merón
Coaches: Maruis Loupadirere, Sebastián Arroyo, Yoni Lasso, Isaías Velásquez
Trainer: Willy Serrano
Coordinador U18: Rogelio Castillo
El equipo panameño culmina su etapa de preparación en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera y emprenderá viaje en los próximos días con el objetivo firme de sellar el boleto mundialista y dejar en alto el nombre de Panamá.
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