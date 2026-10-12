Joven de 22 años permanece en cuidados intensivos tras ser rescatada de los escombros en Macaracas

El impacto humano del terremoto del pasado viernes 9 de octubre sigue reflejándose en las historias de las familias afectadas en la provincia de Los Santos. En el Hospital Santo Tomás de la ciudad capital, Suribeth Cortez, de 22 años, lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir heridas de gravedad al desplomarse una pared sobre ella en su residencia situada en la comunidad de Pájaro, distrito de Macaracas.

La joven fue rescatada oportunamente de entre los escombros por vecinos y equipos de socorro para ser trasladada de urgencia a la capital e ingresar a atención médica especializada.

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Cirugía de cabeza y condición médica delicada

Suribeth fue sometida a una compleja intervención quirúrgica en la cabeza el sábado 10 de octubre y se mantiene intubada bajo estricta vigilancia médica.

Según explicaron sus familiares, aunque presenta edema y continúa sin despertar, la joven responde de forma positiva a los medicamentos administrados.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, detalló que la paciente sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y un trauma abdominal cerrado. Además, requirió una segunda intervención médica producto de un descenso en sus niveles de hemoglobina, logrando estabilizarla dentro de su cuadro crítico.

Tragedia familiar: Un adulto mayor también resultó herido

La tragedia golpeó por doble partida al hogar de la familia Cortez. Durante el colapso estructural en Pájaro de Macaracas, un familiar de edad avanzada, quien vive con una discapacidad, sufrió previamente la amputación de una pierna y utiliza silla de ruedas, también resultó lesionado.

La paciente presenta fracturas múltiples en uno de sus brazos. Fue trasladado a la Ciudad de la Salud, donde permanece estable a la espera de una intervención quirúrgica para tratar las lesiones.

Mientras los médicos supervisan la evolución evolutiva de ambos pacientes, la familia se mantiene unida a la espera de señales de recuperación que permitan a Suribeth despertar y superar las secuelas del trágico suceso.

Sumario (147 caracteres): Suribeth Cortez, de 22 años, permanece intubada en el Santo Tomás tras ser rescatada de los escombros en Macaracas. Un familiar herido está estable.