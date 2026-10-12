Mulino anuncia plan masivo de asistencia tras el terremoto

En un mensaje a la nación, el presidente José Raúl Mulino, detalló las acciones inmediatas y la hoja de ruta que ejecuta el Gobierno Nacional para brindar asistencia a las miles de familias afectadas por el devastador terremoto de 7.5 registrado en el país el pasado viernes.

El mandatario enfatizó que la respuesta del Estado ha sido rápida, coordinada y con la máxima urgencia para aliviar el sufrimiento de la población y restablecer la normalidad en las provincias más golpeadas.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

"Hemos sido afortunados de que el sismo no haya cobrado vidas; sin embargo, su fuerza fue devastadora. Detrás de cada afectación hay familias que necesitan respuestas y no escatimaremos los recursos necesarios para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan", afirmó el presidente Mulino.

Despliegue de fuerza pública, logística y evaluaciones técnicas

Para garantizar la cobertura en las zonas de desastre, el Ejecutivo desplegó una fuerza operativa de gran escala por tierra, aire y mar:

Se movilizaron 7,100 miembros de los estamentos de seguridad, 1,100 funcionarios y voluntarios del Sinaproc, 460 miembros del Cuerpo de Bomberos y 700 colaboradores del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), entidad que ya ha distribuido más de 24,000 bolsas de alimentos.

Ante los colapsos viales, operan 10 aeronaves que han transportado más de 66,140 libras de suministros de emergencia a zonas de difícil acceso. La flota se complementa con 1,000 vehículos terrestres, 300 motocicletas y 46 embarcaciones para cubrir costas e islas.

Un equipo compuesto por ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), especialistas del Sinaproc y expertos de Estados Unidos han evaluado 1,744 viviendas, contabilizando preliminarmente 6,174 personas afectadas.

Se creó un comité de seguimiento coordinado por los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia) y José Ramón Icaza (Canal y Metas), quienes rendirán informes diarios al Despacho Superior.

Soluciones de vivienda y servicios básicos

En materia de infraestructura habitacional y servicios públicos, el presidente Mulino anunció un plan acelerado de reparación y edificación:

A partir de este martes, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) enviará materiales de construcción para reparar hogares con daños parciales. Asimismo, se construirán viviendas permanentes de 2 y 3 recámaras diseñadas por arquitectos de la Policía Nacional, ejecutadas por constructoras locales bajo precios estandarizados.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) ha distribuido 100,000 galones de agua mediante 19 camiones cisterna. En total, el Gobierno y donantes han entregado 240 toneladas de agua potable en comunidades y centros hospitalarios, reportando que todas las plantas potabilizadoras del país se encuentran operativas.

El mandatario reconoció la vocación de médicos y enfermeras en la evacuación de pacientes. Explicó que los hospitales validados técnicamente reanudarán atención, mientras que en los afectados se instalarán carpas climatizadas de alta capacidad. Reiteró que la suspensión de clases responde a la prioridad de salvaguardar la vida de los estudiantes.