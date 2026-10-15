¿Será?

Oye, ¿será que los artistas se le unen a El Peluche? Espero, porque sería un hit y también sería la primera vez que el Sech se presenta en su tierra y deja de ser solo el telonero. Ya vi que muchos le recordaron el prometido concierto. ¡Ay padre! Por eso es malo prometerle a pobres. Bueno, espero que el evento se dé para así ayudar a los afectados por el sismo.

Apoyo

El sábado también hay una actividad bailable de típico a beneficio de los damnificados por el terremoto. Veo a la gente dando palo por eso, señores, dejen a los demás hacer. Este evento es por una noble causa, sé que el país no está para fiestas, pero de lo recaudado llevarán apoyo a los más necesitados. Yo sí estoy de acuerdo, vayan a apoyar.

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Bien

La artista panameña Erika Ender recibió en Madrid (España) el Premio Influencia Hispana a la Solidaridad y al Compromiso Social, pasó casi desapercibido este galardón debido a los hechos que golpean el país. No se preocupe, usted sabe que se lo merecía, un aplauso de pie para la artista que ha dejado el nombre de su país por todo lo alto. ¡Enhorabuena!