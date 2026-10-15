Michael Amir Murillo anota en victoria del Beşiktaş sobre Hoffenheim

El panameño Michael Amir Murillo está dulce con el gol en la Europa League, tras anotar el primer tanto en el triunfo del Beşiktaş JK sobre el TSG 1899 Hoffenheim por marcador de 2-3, en la segunda jornada del torneo en el viejo continente.

Murillo salió de titular, jugó los 90 minutos en el partido donde su equipo ganó de visitante en el PreZero Arena, en Sinsheim, Alemania.

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El lateral derecho fue oportuno y empujó el balón a las redes ante un centro del coreano Oh Hyeon-Gyu a los 60 minutos del partido.

Los otros dos tantos de las llamadas “Águilas Negras” fueron obra del mismo Oh Hyeon-Gyu a los 72 y 79 minutos respectivamente.

Con este triunfo el Beşiktaş consigue su segunda victoria en la Europa League; recordemos que en el primer juego venció al Olympique de Marsella francés por 4-1, donde el panameño Murillo anotó un gol de cabeza a su exequipo.

En el partido de este jueves contra el Hoffenheim alemán, según las estadísticas, Murillo registró una efectividad en pases del 86%, ganó 7 de sus 9 duelos individuales disputados, realizó 3 despejes defensivos clave y aportó con 2 recuperaciones de balón en zona medular. Además obtuvo una calificación de 8.4, la segunda más alta de su equipo, solo superado por el coreano Oh Hyeon-Gyu que hizo doblete y obtuvo 9.8.

Con su victoria, el Beşiktaş suma 6 puntos y es cuarto en la tabla de 36 equipos, con igual cantidad de puntos que el primer lugar, el club Juventus de Italia, que tiene mejor diferencia de goles.

El tercer partido del Beşiktaş en la fase de liga de la Europa League será de local y se enfrentará ante el Crystal Palace de Inglaterra en el Tüpraş Stadium de Estambul, Turquía, el jueves 22 de octubre de 2026.