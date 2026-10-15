Daniel Espino cumple en la loma y los Guardianes toman ventaja ante los Rays

El lanzador panameño Daniel Espino volvió a tener una salida brillante en postemporada como relevista y aportó al triunfo de los Guardianes de Cleveland sobre los Rays de Tampa Bay por 3-2, para de esta manera poner la serie a su favor por 2-1 en la disputa del banderín de la Liga Americana en las Grandes Ligas.

Espino lanzó el sexto episodio en labor de relevo tras la salida del abridor Gavin Williams y firmó una actuación impecable al trabajar 1.0 entrada completa, sin permitir imparables ni anotaciones y recetó un ponche a Junior Caminero.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El panameño mejoró sus números; en los últimos dos partidos se ha enfrentado a seis bateadores y ha recetado cuatro ponches.

En esta postemporada 2026, Daniel Espino ha tenido acción en 4 partidos, con una apertura, y ha trabajado 3.1 episodios, donde a ponchado a 6 bateadores en total para tener una efectividad de 2.70 y un WHIP de 1.50.

El cuarto juego se disputará este viernes en el Progressive Field de Cleveland, Ohio, a partir de las 5:00 p.m. (hora de Panamá).