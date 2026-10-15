Otorgan cuatro meses de prórroga para investigar red acusada de blanqueo con cheques falsos

A solicitud del Ministerio Público, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Keila Martínez, concedió una prórroga de cuatro meses adicionales para continuar con la investigación penal seguida contra 19 personas imputadas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos financieros y peculado.

La causa penal guarda relación con el desmantelamiento de una supuesta red criminal organizada dedicada a la emisión y cobro de cheques falsificados, maniobra que ocasionó una lesión patrimonial al erario público estimada en más de 300 mil dólares.

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Argumentación en audiencia y debate de plazos

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la fiscal de la causa, Ileana Castillo, sustentó la necesidad de un plazo extraordinario de seis meses para desahogar diligencias pendientes, entre las que destacan la toma de entrevistas a testigos clave y la práctica de reconocimientos morfológicos a los implicados.

El pedido de la fiscalía generó posturas divididas entre el cuerpo de la defensa técnica (integrado por juristas particulares y miembros del Instituto de la Defensa Pública).

Un sector de los defensores se mostró de acuerdo con la extensión y otros solicitaron limitar la prórroga a un máximo de tres meses, mientras que un grupo se opuso de forma rotunda a la concesión de más tiempo.

Decisión judicial y posibilidad de ruptura procesal

Al ponderar los argumentos presentados por las partes, la jueza Keila Martínez fijó el término en cuatro meses. Asimismo, fundamentó en su resolución que, en caso de que el Ministerio Público pretenda vincular a nuevos sospechosos durante el transcurso de este periodo, corresponderá procesalmente realizar una ruptura de la causa para no dilatar el juzgamiento de los 19 imputados actuales.

Con esta decisión, la fiscalía tendrá hasta el primer trimestre de 2027 para concluir la fase de investigación, recabar las pruebas periciales restantes y determinar el escrito de acusación formal ante los tribunales.