Presión

Me cuentan los chismosos que el hombre del trago sintió la presión de la gente tras su desacertada soliticitud y activó las toldas de sus megapachangas para los más necesitados. ¡No faltaba más!

Grietas

Me cuentan que la gente que trabaja en el edificio de la "Musa" que Corre, en Calidonia, está asustada por las grietas que dejó el sismo. Un ingeniero hizo una evaluación, pero los responsables no dicen nada más y hay filtraciones. ¡Ojo!

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Juegavivo

Me comenta alguien que en Mariato hay un juegavivo con las ayudas que se les envía a los afectados por el terremoto. Hay gente que no sufrió afectaciones que estaría acaparando insumo. ¡Descarados!

Solución

El Chacalde impulsa soluciones modulares para llevarle un poco de comodidad a los afectados por el terremoto. Un vecino me cuenta que nunca había visto la disposición de un alcalde de la capital con el interior. ¡Más bien!

Cal y arena

Panamá tuvo una de cal y otra de arena ayer. Por un lado la joven Suribeth sigue progresando con su situación de salud, pero señora Elena Barría se convirtió en la primera víctima del sismo. ¡QEPD!

Llamada

Me dicen que al diputado de la tanga roja Nilo lo parqueó por andar asegurando cosas que no son ciertas con respecto a las compras del IMA. Le pide que para la próxima vez lo llame primero.