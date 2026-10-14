Panameños viven una noche exigente en la Champions League

La representación panameña en la UEFA Champions League vivió una jornada de máxima exigencia internacional en la fase de liga, con tres legionarios canaleros viendo acción en cancha. Tanto el Slovan Bratislava eslovaco como el LASK Linz austríaco enfrentaron a potencias europeas en sus respectivos compromisos.

En la ciudad de Bratislava, el Slovan cayó derrotado 0-3 en casa, en el Estadio Tehelné pole, ante el VfB Stuttgart de Alemania. Los legionarios panameños César Blackman y Cristian Martínez salieron como titulares en el esquema del conjunto eslovaco.

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El Stuttgart encarriló la victoria con anotación de Deniz Undav a los 29 minutos, sumado a un gol en propia puerta de Sandro Cruz al 65' y un tanto definitivo de Ermedin Demirović al 89'.

A nivel individual, el lateral derecho César Blackman disputó los 90 minutos del encuentro, registrando un desempeño sobresaliente en la zaga con 9 de 10 duelos ganados, 7 recuperaciones de balón y 32 pases precisos.

Por su parte, el mediocampista Cristian Martínez jugó 75 minutos, destacándose en el ataque del Slovan con 4 disparos realizados (3 de ellos con dirección al arco) y una intervención destacada que exigió al arquero germano.

En Austria, el LASK Linz protagonizó un partido de alta intensidad al caer 6-3 como local ante el Liverpool. La escuadra inglesa impuso su contundencia ofensiva desde los primeros minutos liderada por un triplete de Bradley Barcola y un cabezazo de Ronald Araújo, ante un conjunto austríaco que batalló para hacerse presente en el marcador.

El defensor central panameño Andrés Andrade vivió un momento cumbre en su carrera al portar el brazalete de capitán del LASK frente al histórico club inglés.

Andrade disputó la totalidad del compromiso (90 minutos), liderando el trabajo defensivo de su equipo con ocho despejes y una notable presencia en la marca sobre el ataque de los Reds