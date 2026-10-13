Tolda

La tía Eunecia, al igual que varios panameños, no entiende cómo es eso de alguien por allí, que es dueño de una de las empresas más grandes de Panamá, ande pidiendo donación de toldas. ¡Quedé Seco!

Miserableza

Dice el Amigo fiel que no es tiempo de ondear banderas partidistas y andar mostrando la miserableza política a costa de la tragedia humana. Es que un terremoto no distingue de partidos.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Pastor

Comenta el Gato que su "proyección" sobre un terremoto en viernes, viral en redes, se la reveló un amigo pastor. Más allá de sus "vaticinios" hay que coincidir en agradecer que el sismo no fue de noche.

Puñal

Me dice un policía que los estamentos de seguridad sienten un puñal en el pecho, cada vez que oyen que no están haciendo nada. No han parado, pero parece que la gente quiere que los lleven de la mano a ver.

Decreto

En la tierra de Urracá el burgomaestre tuvo que dar un paso atrás porque la gente estaba emberracada por lo de la certificación de seguridad tras el sismo. Algunos habían pagado ya su billete por el papel.

Estaciones

Geociencias colocará a partir de este miércoles tres nuevas estaciones de monitoreo en Azuero y otras dos en la provincia de Veraguas. ¡Ojalá que ahora sí se puedan colocar todas las necesarias!