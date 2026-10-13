Gabinete aprueba crédito adicional por $39.2 millones a favor de la Caja de Seguro Social

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Resolución de Gabinete No. 126-26, mediante el cual se autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, asignando la suma de $39,200,000.00 a favor de la Caja de Seguro Social (CSS).

La incorporación presupuestaria tiene como objetivo reforzar el presupuesto de funcionamiento de la institución sanitaria para asegurar el cumplimiento de gastos operativos prioritarios y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios médicos y administrativos durante el cierre del año fiscal.

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Fuente de financiamiento, avales institucionales y paso por la Asamblea

De acuerdo con el informe técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los fondos provendrán de saldos disponibles en caja y banco depositados en el Banco Nacional de Panamá (Banconal), contando con el debido respaldo financiero certificado al cierre del periodo corriente.

La solicitud presupuestaria cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y el informe técnico de viabilidad emitido por la Contraloría General de la República. Tras la luz verde del Ejecutivo, el MEF fue facultado para sustentar la vista presupuestaria ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación definitiva: