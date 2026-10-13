Miviot procesa cerca de 2,500 reportes digitales de viviendas dañadas tras el terremoto

En un nuevo informe oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Sinaproc, el ministro de Asuntos del Canal y Secretario de Metas, José Ramón Icaza, quien integra el equipo ministerial encargado de coordinar la asistencia estatal, presentó la actualización de los daños y el avance de los operativos tras el terremoto registrado en el país.

El balance preliminar confirma un total de 3,367 familias evaluadas y 11,460 personas afectadas a nivel nacional. Se registran 27 heridos con lesiones leves, en su mayoría en las áreas con mayor impacto telúrico, y se mantiene la cifra en cero víctimas fatales y cero personas desaparecidas.

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Impacto en infraestructura y respuesta humanitaria

Las evaluaciones del COEN reflejan un impacto extendido en varias provincias, con mayor severidad en Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé.

Se contabilizan más de 600 centros educativos oficiales, 1,250 viviendas con diversos niveles de afectación y cerca de 90 edificios gubernamentales, además de puentes, redes viales y acueductos rurales.

Se han movilizado más de 121,000 libras de asistencia por vía aérea, 331 toneladas de agua potable para hospitales y comunidades, y se ejecutaron 28 aeroevacuaciones de pacientes en condición delicada.

Operan más de 33 albergues temporales que brindan cobijo y atención integral a 2,841 personas.

Miviot arranca la distribución de materiales y registro digital

En materia habitacional, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ejecuta una estrategia dual coordinada: reparación de daños parciales para retornos rápidos y reconstrucción total de viviendas colapsadas.

La institución movilizó cuatro camiones cargados con bloques, acero, carriolas, puertas, ventanas y láminas de zinc hacia sus depósitos regionales. Asimismo, ingresó la primera entrega de una donación de 10,000 sacos de cemento (800 sacos destinados a Veraguas).

A través de un formulario digital en su web enlazado a Panamá Conecta, el Miviot ha recibido 2,480 reportes de viviendas dañadas, los cuales están siendo verificados en el sitio por técnicos idóneos.

Las contrataciones de empresas para la reconstrucción se ejecutan mediante cotizaciones en línea amparadas en la Ley 22 de Contratación Pública bajo el Estado de Emergencia, garantizando precios competitivos de mercado.

Estatus de vías, puentes y servicios públicos

Por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la maquinaria pesada se mantiene desplegada en las arterias viales afectadas:

Se completó la remoción de derrumbes en la ruta Atalaya - Mariato - Quebro - Flores entre Veraguas y Los Santos.

La vía Pedasí - Tonosí permanecerá cerrada debido a que la reparación estructural del puente sobre el río Oria requerirá un tiempo prolongado. En Veraguas se rehabilitan los puentes sobre el río Agua Buena y se revisan las estructuras sobre los ríos Caté, Cativé y Suay en Soná; mientras que en Herrera se atienden desprendimientos en la ruta Chitré - Las Minas.

Las plantas potabilizadoras restablecieron operaciones y los pacientes evacuaos preventivamente han comenzado a reingresar a las instalaciones hospitalarias validadas por ingenieros de la UTP.